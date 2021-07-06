Более 80 поликлиник и больниц построят на Ставрополье к 2025 году

В министерстве архитектуры и строительства Ставропольского края сообщили, что к 2025 году в регионе построят более 80 медучреждений. Также предусмотрели ремонт уже имеющихся.

- В рамках краевой программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" до 2025 года будет построено 82 объекта, в том числе в текущем году - 29 лечебных учреждения. Еще в двух учреждениях в этом году будет проведен капитальный ремонт, - сказано в сообщении ведомства.

В частности, в отдаленных селах возведут 20 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, продолжается работа по обеспечению медицинских организаций края современным оборудованием и пополнению их автопарка.