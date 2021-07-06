В Северной Осетии будут развивать высокотехнологичную аквакультуру

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Сергей Меняйло, врио главы РСО - Алания, в формате видеоконференции обсудил перспективы развития в республике высокотехнологичной отрасли индустриальной аквакультуры с замминистра сельского хозяйства РФ Еленой Фастовой и замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым.

По словам Сергея Меняйло, в 2022 году республика сможет выделить из своей казны 100 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации, подав затем заявку на возврат средств из федерального бюджета.

- Кроме того, предложим рассмотреть на осенней сессии парламента Северной Осетии возможность внести изменения в главный финансовый документ республики на текущий год и предусмотреть средства на поддержку рыбной отрасли уже в этом году, - добавил он.

Как отметил Василий Соколов, рыбоводство для Северной Осетии - перспективное направление.

В прошлом году реализация инвестпроектов в области рыбоводства позволила увеличить производство рыбы до 3,5 тысячи тонн. Отрасль становится практически драйвером развития АПК Северной Осетии. Регион обладает уникальными природными условиями для производства форели, потенциал производства которой эксперты оценивают в 30 тысяч тонн в год.

Но развивать отрасль надо так, подчеркнул Соколов, чтобы сохранить качество воды и продукции и в то же время защитить вложенные бизнесменами средства. Для этого, считает Сергей Меняйло, необходимо ввести мораторий на выделение земельных участков рядом с рыбными хозяйствами.

На онлайн-встрече было решено разработать «дорожную карту». В ближайшее время, как сообщил Сергей Меняйло, будет представлена программа развития будущего селекционно-племенного центра, которую рассмотрит республиканский Совет по инвестициям.