Новые клиенты банка Уралсиб смогут начать с «Удачного старта»

«Удачный старт» - новый срочный вклад банка «Уралсиб», разработанный им для новых клиентов. Открыть его можно в любом ближайшем офисе.

Минимальная сумма для вклада – 2 млн рублей. Разместить его в банке возможно на два срока: 181 или 1100 дней. В зависимости от длительности этого срока годовая ставка меняется и составляет 5,2% и 6,5% соответственно. Когда срок вклада заканчивается, начисленные проценты выплачиваются клиенту на специальный отдельный счет.

Пополнение или расходные операции не предусмотрены условиями вклада. При острой необходимости сумму своего вклада возможно досрочно востребовать, и деньги будут возвращены по ставке «до востребования» (0,01% годовых), которая является стандартной для подобных случаев. Невостребованный вклад продляется автоматически по истечении очередного срока, но уже по процентным ставкам базового вклада «Доход».

Всю подробную информацию можно узнать в любом офисе банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»