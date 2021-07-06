В Ставрополе женщина разделать догола ради ключа от шкафчика

Местные жители говорят, что в этом магазине часто происходят такие ситуации. Фото: стоп-кадр видео с места событий

В Ставрополе женщина пришла в продуктовый магазин за покупками, но в какой-то момент все пошло не так: она не смогла открыть шкафчик хранения. Ей показалось, что пикет в необычной форме сможет решить этот вопрос.

Женщина разделась ниже пояса догола и стала требовать у охранника ключ от шкафчика, в котором она якобы оставила сумку с деньгами. Мужчина пытался остановить протестующую, но не смог - смутился. Ему оставалось только призывать к ее совести.

На видео, которое снимали очевидцы, видно, что она находится в алкогольном опьянении. "Надо вызывать санитаров", - комментируют ставропольцы.