На Ставрополье подрядчик украл полмиллиона на благоустройстве детсада

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что глава подрядной организации взял муниципальный заказ на облагораживание прилегающей к детскому саду территории. Следствие подозревает его в присвоении более 500 тысяч рублей.

На территории детского сада и других организаций, которые работают с детьми, нельзя сажать многие растения - они опасны для здоровья. Поэтому есть список разрешенных деревьев и кустов. Но подрядчик решил схитрить и заменить многие растения на другие, по более низкой стоимости.

По данным следователей, он вступил в сговор с пока неустановленными лицами и подменил акты. В них содержались ложные сведения о приемке и стоимости выполненных работ. Например, вместо кустов жасмина он посадил ядовитое растение - бирючину обыкновенную. Ее плоды могут принести вред.

Правоохранительные возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.