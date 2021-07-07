Мэрия Ставрополя выявила 312 неплательщиков налогов

Администрация Ставрополя за полгода вернула в казну более 45 млн рублей, которые недодали налогоплательщики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Консультативный совет по налоговой и бюджетной политике при администрации на 12 заседаниях выявила 312 неплательщиков. Общая сумма задолженности - 135 млн рублей. Пока что вернуть удалось около трети. Межведомственная комиссия по легализации заработной платы пополнила казну около 3 млн рублей.

- С начала года администрацией краевой столицы совместно с налоговыми органами проведен мониторинг предприятий, руководители которых выплачивали низкую заработную плату и являлись должниками по НДФЛ. По результатам работы в 37 городских учреждениях повысили заработок сотрудников на общую сумму 6,5 млн рублей, - сказано в сообщении администрации.