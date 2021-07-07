"Вафельная" разметка после одобрения появится в других местах Ставрополя

"Вафельная" разметка появилась на перекрестке проспекта Кулакова и улицы Бруснева. Такая решетка появится еще в нескольких местах города, сообщает администрация Ставрополя.

Фото: администрация Ставрополя

Обозначение начали активно внедрять с 2018 года в местах с загруженным потоком транспорта, где часто образуются пробки. На выделенной зоне будет запрещена остановка.

- Дело в том, что водитель, остановившись перед пробкой на перекрёстке, создает помеху для поперечного движения. При остановке автомобиля на этом участке более чем на пять секунд, камеры автоматически фиксируют нарушение.

Перед такими "вафлями" будут стоять предупреждающие знаки. Выглядят они как желтый квадрат на темном фоне с двумя пересекающимися диагоналями. Если инновация приживется - разметку станут наносить на других участках Ставрополя.