В Ингушетии сообщением о бомбе сорвана встреча совета тейпов по границе с Чечней

В Ингушетии неизвестные сообщили о минировании здания, где должна была состояться встреча совета тейпов по вопросам определения границ с Чечней.

Звонок о якобы заложенной бомбе поступил в силовые структуры. На данный момент здание на улице Муталиева оцеплено, работают саперы и кинологи. Помещение осматривают на предмет минирования, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2018 году экс-главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым был подписан договор о закреплении административной границы между республиками. Жители республики выступили против и в Магасе начались акции протеста. Митинги прошли осенью 2018-го и весной 2019-го. После столкновений гражданских лиц с полицейскими начались задержания. К ответственности привлекли более 50 человек.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.