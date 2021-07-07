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Происшествия7 июля 2021 11:00

Нефтекумский фермер попал под следствие из-за невыплаты сотруднице пособия по уходу за ребенком

Женщине он задолжал 19 тысяч рублей выплат
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье глава фермерского хозяйства Нефтекумского района попал под следствие. Его подозревают в невыплате пособия по уходу за ребенком своей сотруднице.

Следствие полагает, что выплаты не производились апреля по июнь 2020 года.

- Проведенная проверка финансово-экономической деятельности организации показала, что предприниматель имел реальную возможность своевременно выплачивать пособие, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Сумма задолженности составила 19 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что на данный момент проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и полное погашение долга.