Нефтекумский фермер попал под следствие из-за невыплаты сотруднице пособия по уходу за ребенком

На Ставрополье глава фермерского хозяйства Нефтекумского района попал под следствие. Его подозревают в невыплате пособия по уходу за ребенком своей сотруднице.

Следствие полагает, что выплаты не производились апреля по июнь 2020 года.

- Проведенная проверка финансово-экономической деятельности организации показала, что предприниматель имел реальную возможность своевременно выплачивать пособие, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Сумма задолженности составила 19 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что на данный момент проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и полное погашение долга.