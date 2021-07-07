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Общество7 июля 2021 12:06

Ставропольский минобр сообщил результаты проверки детсада после скандала с избиением ребенка

Образовательная деятельность в частном доме не велась
Алина МАКСИМОВА
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В Министерстве образования Ставропольского края рассказали о результатах проверки в частном саду, где был травмирован полуторагодовалый мальчик. По данным ведомства, сад работал без лицензии, так как официально образовательная деятельность там не велась.

- В частном домовладении оказывались услуги по присмотру и содержанию детей дошкольного возраста, признаков осуществления образовательной деятельности выявлено не было, - сообщили в пресс-службе Минобра СК. - Оказание услуг такого рода без сопровождения реализации образовательных программ лицензированию не подлежит.

Выяснилось и то, что хозяйка сада не является ни индивидуальным предпринимателем, ни представителем юридического лица.

Напомним, ранее в отношении хозяйки сада завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности».