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Общество7 июля 2021 12:32

Жена ставропольского депутата Жданова вошла в список Forbes

Анна Жданова оказалась 19-й в рейтинге самых богатых супруг госслужащих за 2020 год
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Анна Жданова - супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова - попала в рейтинг Forbes. Ее признали одной из самых богатых жен госслужащих за 2020 год. Годовой доход женщины - более 157,8 млн рублей. Анна возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, в собственности у нее несколько земельных участков и сооружений для предпринимательской деятельности.

Совокупный доход семьи за год превосходит 188,2 млн рублей. Благодаря этому депутат попал в сотню богатейших чиновников России по версии издания. Анатолий Жданов - на 85 месте. Кроме законотворчества, он занимается руководством ООО "Битл".