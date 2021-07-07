Жена ставропольского депутата Жданова вошла в список Forbes

Анна Жданова - супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова - попала в рейтинг Forbes. Ее признали одной из самых богатых жен госслужащих за 2020 год. Годовой доход женщины - более 157,8 млн рублей. Анна возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, в собственности у нее несколько земельных участков и сооружений для предпринимательской деятельности.

Совокупный доход семьи за год превосходит 188,2 млн рублей. Благодаря этому депутат попал в сотню богатейших чиновников России по версии издания. Анатолий Жданов - на 85 месте. Кроме законотворчества, он занимается руководством ООО "Битл".