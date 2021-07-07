В трех школах Ставрополя за пожарной безопасностью будут следить онлайн

Ставропольские школы оснастят «умной» системой, которая позволит следить за пожарной безопасностью в режиме онлайн. Как сообщил глава региона Владимиров, данные с сигнализаторов будут поступать в онлайн-режиме к пожарным инспекторам. Тревожные сигналы будут проверяться незамедлительно.

Систему планируют тестировать на базе трех школ краевого центра. Речь идет первой, седьмой и пятидесятой школах. Позже к проекту подключат и другие образовательные учреждения региона.

- Планируем подключить к аналогичной системе и другие школы, - добавил губернатор Владимир Владимиров.