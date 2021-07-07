Рамзан Кадыров попал в рейтинг богатейших госслужащих России

Рамзан Кадыров оказался на 36 месте в "Рейтинге доходов госслужащих 2021", составленном Forbes. Глава Чечни за 2020 год заработал более 381 млн рублей. Отметим, что доход руководителя республики последние два года вырос почти в 51 раз - в 2018 году он декларировал только 7,5 млн рублей.

Резкий прирост связан с тем, что ранее чиновник не зарегистрировал заработок с лошадиных скачек. Лишь на одном турнире в Дубае жеребец Кадырова принес ему более 22 млн рублей.

Кроме того, Forbes включил Кадырова в другой рейтинг - самых богатых жен и мужей госслужащих России. Вместе со своей супругой Медни он заработал более 382 млн рублей. Мужчина в этом списке восьмой - после, например, Елена Некрасовой, жены сенатора Александра Некрасова, и Ларисы Назаровой, жены премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова.