Доход в 191,66 млн рублей помог депутату из Карачаево-Черкесии попасть в Forbes

Мусса Экзеков вошел в рейтинг Forbes. Фото: инстаграм-аккаунт депутата.

Forbes составил рейтинг "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих в 2021 году", в который попали политики из Северо-Кавказского федерального округа. Среди них оказался и народный депутат Карачаево-Черкесии Мусса Экзеков.

Его доход составил 191,6 миллионов рублей, который помог ему занять 83 место в рейтинге. Он обошел депутата Думы Ставропольского края и даже председателя Московской городской думы.

Экзеков пришел на пост народного депутата в сентябре 2019 года. До этого в 2004 году его избрали почетным профессором Санкт-Петербургского государственного технологического института. Также он получил звание "Меценат года".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какое место в рейтинге Forbes занял глава Чечни Рамзан Кадыров.