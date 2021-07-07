Депутат КБР, который раньше был механиком, попал в рейтинг Forbes с зарплатой 178,94 млн

Михаил Прытков вошел в сотню богатейших чиновников 2021 года. Фото: парламент КБР

Forbes составил рейтинг "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих в 2021 году", в который попали политики Ставропольского края, Карачаево-Черкессии, Чечни и других республик. Свою строчку занял и депутат парламента Кабардино-Балкарии Михаил Прытков.

Он оказался на 91 месте рейтинга с доходом в 178,94 миллионов рублей. Почти на десять пунктов выше него оказался нардеп КЧР Мусса Экзеков. А депутат думы Ставропольского края Анатолий Жданов с 188,2 млн рублей оказался на 85 месте.

Прытков занимает пост депутата с 2015 года. Он задекларировал самый большой доход среди депутатов парламента Кабардино-Балкарии за 2020 год. А начинал он с простого: работал механиком автомобильного гаража.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров также попал в этот рейтинг. Сколько зарабатывается известный политик, можно прочесть в нашем материале.