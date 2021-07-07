В Ипатовском округе ликвидированы последствия стихии

В Ипатовском округе завершены работы по ликвидации последствий стихии. Об этом на своей странице в Инстаграм заявил глава региона Владимиров.

По словам губернатора, в дома местных жителей вновь в полном объеме подается электричество, к штатному режиму работы вернулись все социальные учреждения округа.

- Улицы и дворы расчищены от веток и мусора. Жизнь возвращается в привычный ритм.- рассказал глава Ставрополья.

К ликвидации последствий привлекались все службы округа.

- Спасибо всем, кто помог Ипатовскому округу справиться с последствиями непогоды! - поблагодарил губернатор.