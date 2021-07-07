Бывший мэр Грозного захотел стать главой Чечни и подал документы на выборы

Экс-мэр Грозного Иса Хаджимурадов подал документы на выдвижение кандидатом на ближайшие выборы главы Чеченской республики. Об этом сообщила избирательная комиссия.

- В Избирательную комиссию Чеченской Республики представлены документы о выдвижении очередной кандидатуры на выборы главы Чеченской Республики. Третьим кандидатом на высшую должность республики стал Хаджимурадов Иса Нажадиевич, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, выдвинутый региональным отделением политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - сказано в сообщении ведомства.

С 2020 года Хаджимурадов был градоначальником Грозного, пока в марте 2021 года его не сместили на пост заместителя руководителя администрации главы Чечни. До того как он стал мэром, Иса долго работал в политической сфере. Он был депутатом и главой департамента внешних связей министерства региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Рамзан Кадыров тоже подал документы на выборы. Само голосование состоится 19 сентября 2021 года.