У бывшего чиновника со Ставрополья отобрали магазин

Суд удовлетворил иск прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, который требовал обратить нежилое здание в собственность государства. Владельцем строения был бывший замглавы Кировского городского округа, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В период с 2016 по 2018 года чиновник строил магазина в Георгиевске. Чтобы не декларировать здание, он записал его на мать. Однако стоимость работ - более 14 млн рублей - превышала размер доходов бывшего муниципального служащего и членов его семьи.

- В этой связи прокурор Ставропольского края предъявил в суд иск об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу, - сказано в сообщении прокуратуры.