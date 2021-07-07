Управляющий банка ВТБ в СКФО встретился с руководством Северной Осетии

На встрече во Владикавказе Сергей Меняйло и Александр Дыренко обсудили направления совместной работы правительства РСО - А с кредитно-финансовым учреждением, а также развитие финансовых услуг, которые будут полезны для жителей и предприятий республики.

В планах банка, по словам Александра Дыренко, открытие дополнительного офиса нового формата в Моздоке.

ВТБ в Северной Осетии представлен с 2008 года. Банк обслуживает корпоративных и розничных клиентов. Кредитно-документарный портфель банка в РСО - Алания по итогам первого полугодия составил 8,8 млрд рублей, объем привлеченных средств - 8,4 млрд рублей.

Отделение банка во Владикавказе обслуживает свыше 50 тысяч жителей, более 26 тыс. человек получают заработную плату на карты ВТБ.

За время действия льготной ипотеки банк предоставил жителям республики порядка 120 кредитов на сумму свыше 290 млн рублей.

Кредитный портфель в рамках программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Северной Осетии по итогам первого полугодия превысил 500 млн рублей.