Городские службы Махачкалы перевели в усиленный режим работы

Городские службы Махачкалы переведены в усиленный режим работы из-за наводнения. Сильные дожди затопили улицы города, они буквально превратились в каналы. Водостоки исправны, но не справляются с сильным потоком.

Администрация города сообщила, что на коммунальщики прямо сейчас пытаются устранить последствия потопа. Эвакуация и введение режима ЧС не планируются.

Социальные сети заполонили видео и фото наводнения в Махачкале 7 июля 2021 года. Вода затопила многие улицы так, что машины буквально плывут в ней. Общественный транспорт продолжает работу, но когда люди выходят из автобуса, их сносит сильный поток.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о потопе во Владикавказе. Ливни поступили с городом также, как с Махачкалой. Как можно видеть из роликов от очевидцев, уровень воды на проезжей части местами превышает один метр.