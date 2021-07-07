Главбух сразу трех организаций Кабардино-Балкарии получила срок за хищение 4 млн

В прокуратуре КБР рассказали, что главный бухгалтер трех организаций республики получила срок за хищение 4 миллионов рублей. Она тайно переводила деньги частями на другой расчетный счет.

Она работала в ООО "Милетто", ООО "Планета развлечений" и ООО "ЮгАгросервис". Она прошла по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и получила 2 года заключения в колонии общего режима.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава винного предприятия КБР уклонилась от уплаты налогов в 28 млн рублей. По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год женщина фальсифицировала декларации и не делала налоговые отчисления. Таким образом она "сэкономила" большую сумму.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "уклонение от налогов", женщина знает о вменяемом ей преступлении.