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Происшествия7 июля 2021 20:04

Трое чеченцев получили 8 лет колонии за похищение человека в Крыму

Один из них получил меньший срок из-за незначительной роли в преступлении
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Ялтинский суд огласил приговор трем уроженцам Кавказа к тюремному сроку за похищение собственного напарника по работе в Крыму. Он получил крупную сумму за работу и уехал отдыхать, когда за ним отправились коллеги.

- Обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены в зависимости от степени тяжести содеянного к различным сроками лишения свободы: 8 лет 8 месяцев и 8 лет 6 месяцев соответственно в колонии строгого режима, 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, - представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Сообщники приехали из Чечни в Ялту в июне 2020 года. Они разыскали своего коллегу и силой усадили в машину, чтобы похитить. Мужчины вывезли его в лес и, требуя 1 миллион рублей, избили. Потерпевшему удалось сбежать. После этого его друг встретился с вымогателями и передал им часть суммы, получив взамен паспорт и мобильный телефон товарища.

Когда полиция арестовала преступников, они сразу признали вину.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как гражданку Швеции насильно пытались выдать замуж в Дагестане. Родственники принуждали 18-летнюю девушку выйти за незнакомца, угрожая при этом смертью.