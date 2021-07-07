В Буденновском округе Ставрополья устраняют последствия ливня

Глава Буденновского городского округа Ставрополья Андрей Соколов рассказал об устранении последствий ливня в селе Прасковея. Хоть над поселением и не прошел дождь, потоки воды стекли по каналу Красный Лог и затопили дома.

По словам Соколова, на месте работали сотрудники МЧС, приехала администрация. Многие дома и дворы заполнила вода, людям требовалась помощь. Поэтому организовали откачку воды помпами.

Напомним, в Ставрополе прошел сильный дождь, несколько улиц затопило. Но гораздо сильнее пострадала Махачкала: город превратился в Венецию с каналами воды прямо на улицах. Уровень воды превысил метр, машины плыли, в не ехали.

Потоки воды были настолько сильные, что сносили людей с ног. Женщина пыталась сесть в общественный транспорт, споткнулась и упала, а река понесла ее посередине проезжей части. К счастью, подоспели мужчины и вытащили ее на "берег".