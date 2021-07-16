На Ставрополье в 2021 году родились Хрусталина, Клавдия, Дева, Ермак, Грант и Рено

В Ставропольском крае зарегистрировано почти 13 тысяч детей. В лидерах по числу записей актов о рождении отделы ЗАГС в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске и Минеральных Водах. При этом мальчиков больше, чем девочек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самый крупный ребенок - богатырь весом 5770 граммов. А одна жительница края в этом году стала мамой в 17-й раз!

В 141-й семье родились двойняшки. С появлением двойни впервые стали родителями 56 супружеских пар. В одной семье двойняшки стали 7-м и 8-м ребенком. Троен зарегистрировано две.

В выборе мужских и женских имен сохраняется стабильность. Мальчиков чаще называли Александр, Артем и Михаил. Девочек - Мария, София и Алиса. В числе редких имен: Рено, Хрусталина, Дева, Ермак, Клавдия и Грант.

Тем временем на Ставрополье раскрыли статистику по бракам ко Дню семьи, любви и верности. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.