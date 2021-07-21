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Общество21 июля 2021 22:51

Еще трое полицейских арестованы по делу начальника ГИБДД Ставрополья

Сам Алексей Сафонов отправлен под стражу до сентября
Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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Ессентукский городской суд 21 июля 2021 года избрал меру пресечения в отношении задержанного накануне начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и других лиц, проходящих по делу о «транспортной мафии» и многомиллионных взятках.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в суде, сам Сафонов арестован на два месяца, то есть до 19 сентября 2021 года.

- Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана также в отношении пяти лиц, из них трое - сотрудники полиции, два лица отправлены под домашний арест, еще одному запрещено совершать определенные действия, - уточнили в пресс-службе суда.

Перед началом судебного заседания Алексей Сафонов успел ответить на вопросы журналистов. Их интересовало, кто все-таки занимался декором в особняке, где жил начальник полиции? Сафонов сообщил, что «версальский дворец» принадлежит его гражданской супруге, и признался, что сам так бы не стал делать, но «у каждого свой вкус».

Гаишник на золотом унитазе
Глава ГИБДД Ставропольского края – полковник Алексей Сафонов задержан за коррупцию. Внутри своего ведомства он организовал преступную группу, которая в течение нескольких лет брала взятки и подделывала документы. Жил главный гаишник Ставрополья с королевским шиком. Особняки, стилизованные под дворцы, дорогущие автомобили, люстры, канделябры и конечно же – золотые унитазы. Ну куда же без них при таком богатстве!