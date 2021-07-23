В Ставрополе 24 июля развернется ярмарка выходного дня

В Ставрополе в День работника торговли 24 июля развернется традиционная ярмарка выходного дня.

В этот раз покупателей ждут на открытой площадке по улице Ленина, 328/11. Ярмарка открыта с 08:00 до 16;00.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, местные предприятия и фермерские хозяйства порадуют покупателей изобилием сезонных овощей, фруктов, орехов и натурального меда.

Также горожан ждет большой ассортимент мясной и молочной продукции. По словам организаторов ярмарки, покупателей приятно удивят доступные цены и высокое качество товаров.