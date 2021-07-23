В Пятигорске экс-замглавы следственного отдела СК получил 9 лет колонии за взятки

Суд вынес приговор экс-замруководителя следственного отдела по Пятигорску СУ СК РФ по краю, обвиняемому в коррупции. Об этом говорится в сообщении прокурора главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елены Усачевой.

Фигуранта уголовного дела приговорили к 9 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 3,5 млн рублей с лишением специального звания «подполковник юстиции».

Выяснилось, что подсудимый с ноября 2016 по март 2017 год в Пятигорске и Кисловодске вымогал взятки у местных жителей и представителей коммерческих структур за решение вопроса об освобождение от уголовной ответственности.

Злоумышленника задержали после очередного получения взятки в размере 3 млн рублей от предпринимателя в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Фигурант дела признан виновным по статьям: «Получение взятки должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя» и «Покушение на получение взятки».

Приговор в законную силу еще не вступил.