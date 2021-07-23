На Ставрополье 400 водителей могут лишиться права управления за нарушение скоростного режима

На Ставрополье с 14 по 24 июля на наиболее аварийно-опасных участках трасс проходит операция «Скорость».

Так, с помощью скрытых патрулей ДПС, не обозначенных цветографической окраской, и ручных скоростомеров «Бинар» за 8 дней правоохранители привлекли к административной ответственности более 1000 нарушителей, из них почти 400 водителей превысили установленную норму на более чем 60 километров в час, либо совершили это деяние повторно.

Им грозит лишение права управления сроком до 1 года.

Материалы направлены в Мировые суды по месту совершения правонарушения для принятия решения.

Чаще всего водители превышают допустимую скорость на федеральной трассе «Кавказ», в регионе КМВ и Буденновском округе.

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщает, что операция «Скорость» продлится еще два дня.