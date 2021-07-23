В Ставрополе врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна многоэтажки

Инцидент произошел вечером 22 июля в Ставрополе. Из окна девятого этажа многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛКСМ выпал ребенок. Малыша доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Врачи борются за его жизнь. Напомним, вчера произошел еще один похожий инцидент. Так, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как на подоконнике на 4 этаже многоквартирного жилого дома стоит ребенок.

Малыш находился в опасности и, судя по кадрам, мог упасть в любой момент. Неравнодушные соседи стучали и звонили в дверь квартиры, но никто не открывал ее.

Оказалось, что родители отвлеклись на некоторое время и недосмотрели, как ребенок забрался на подоконник.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с мамой и папой годовалого ребенка о недопущении подобных фактов.