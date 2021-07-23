На Ставрополье пьяный водитель легковушки избил полицейского

Инцидент произошел вечером 8 июля 2020 года, на одной из улиц села Донского Труновского района.

Там правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель.

На законное требование полицейского выйти из автомобиля и пройти медицинское освидетельствование, мужчина нанес ему один удар кулаком правой руки в область грудной клетки.

Против 31-летнего ставропольца возбудили уголовные дела по статьям: «Применение насилия к представителю власти» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года исправительной колонии общего режима и лишение права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что силовики задержали семерых исламистов, готовивших теракт в Кисловодске. За четыре года в религиозное объединение вступали молодые люди с радикальными взглядами.