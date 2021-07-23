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Происшествия23 июля 2021 13:05

Спасение туристов в Кабардино-Балкарии, попавших под камнепад, попало на видео

Всю ночь к группе альпинистов добирались спасатели
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Кабардино-Балкарии через 13 часов после получения сигнала бедствия удалось эвакуировать группу альпинистов, попавшую под камнепад. Сход горной породы туристы спровоцировали сами вечером 22 июля 2021 года. В результате трое получили травмы.

Накануне к ним на помощь выдвинулись спасатели из отряда «Лидер» и Эльбрусского ВПСО МЧС России - всего 20 человек. Шли пешком в место, откуда был отправлен сигнал по спутниковой связи. Привлечь вертолет не было возможности. Утром к альпинистам все-таки отправили коммерческий вертолет фирмы «Хейли Экшен».

Как рассказали в ГУ МЧС по КБР, по состоянию на 11:15 двух женщин и мужчину из Москвы 1992, 1995, и 1975 года рождения эвакуировали в РКБ Нальчика.

Эвакуация туристов в горах КБР