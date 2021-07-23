В Ставропольском крае треть ковидных коек остаются свободными

На Ставрополье к 23 июля для больных коронавирусом развернут коечный фонд на 2786 мест. Почти 32 % из них остаются свободными. Об этом рассказал глава региона.

Владимир Владимиров поделился актуальной информацией об обеспеченности Ставрополья специализированными койками для covid-пациентов. 888 свободных мест говорят о том, что сейчас нет необходимости в увеличении данного фонда.

Однако, если ситуация изменится в худшую сторону, край будет к этому готов.

За последние сутки от коронавируса на Ставрополье скончались еще 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.