Больницу Невинномысска оснастили компьютерным томографом за 125 млн рублей

Он поможет в лечении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения

В больнице Невинномысска появился новый компьютерный томограф на 64 среза. Аппарат КТ стоит 125 млн рублей. Он поможет в лечении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В помещениях, предназначенных для его установки, уже провели соответствующий всем требованиям капитальный ремонт.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков, обновление материально-технической базы больницы продолжается благодаря региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По ней отделение медучреждения ранее оснастили двумя аппаратами ИВЛ, передвижнымой аппаратом УЗИ и 30-ю функциональными кроватями.

Больница пополнилась и реабилитационным оборудованием: стабилоплатформой, двумя роботизированными велоэргометрами, тренажером для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей, аппаратом для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей, тренажером для тренировки ходьбы, реабилитационным тренажером с функциональной электростимуляцией, оборудованием для кинезотерапии с разгрузкой веса тела, столом для кинезотерапии, подъемником для больных.

- Напомню, что это уже второй КТ, который появился в городе за последнее время: в конце 2020 года, при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова был подписан договор на поставку аппарата в Невинномысске и ввод его в эксплуатацию, стоимость томографа составила более 50 миллионов рублей, - отметил Михаил Миненков.