Ставрополье участвует в программе событий российского года науки и технологий

В Ставрополе прошло совещание краевого координационного совета по высшему образованию и науке при губернаторе.

- У нас общая важная миссия – помочь ставропольским молодым ученым, талантливым студентам увидеть и поддержать новые эффективные подходы, которые они предлагают для решения различных вопросов развития Ставрополья. Ими формируется важный вклад в будущее нашего края, - отметил глава региона.

Среди вопросов повестки дня – реализация в крае мероприятий Года науки и технологий, объявленного в 2021 году в стране.

В краевой тематический план вошло 66 мероприятий, из которых большая часть уже реализованы - это встреча с молодыми учеными, дни открытых лабораторий, научно-практические конференции и другие события с участием студентов, школьников и представителей профессионального сообщества, конкурс на премию губернатора края в области науки и инноваций молодым ученым и специалистам.

В онлайн- и офлайн-режимах в них приняли участие около 12 тысяч представителей научного и педагогического сообществ, студентов и учащихся.

В этом году в нашем крае планируют провести также научно-практической конференции, где молодые ученые со всего региона представят свои проекты, направленные на решение различных актуальных вопросов в экономике и социальной сфере.