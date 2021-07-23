На Ставрополье по нацпроекту могут построить 13 гостиниц и санаториев за 24 млрд

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в видеоконференции с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Заседание было посвящено плану реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Главной задачей программы является развитие индустрии и повышение качества туристических и иных услуг. В частности, для этого предусмотрели льготы на строительство новых крупных санаториев и гостиниц, а также выдача грантов.

У Ставропольского края готовы предложения в национальный проект. Это 13 инвестиционных инициатив по строительству и реконструкции крупных гостиниц и санаториев в городах-курортах Кавминвод. Номерной фонд составит в сумме около трех тысяч мест. Общая стоимость этих объектов составляет 24 миллиарда рублей, и мы рассчитываем задействовать механизмы льготного кредитования, - заявил Владимиров.

Также он отметил, что уже готовы 43 заявки на грант. Губернатор уверен, что реализация нацпроекта даст обширные возможности для развития Ставропольского края.