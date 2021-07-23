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Общество23 июля 2021 18:17

23 округа Ставрополья получат еще миллиард рублей на ремонт дорог

В общей сложности на дорожные работы в 2021 году направили 6 миллиардов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставропольского края решили выделить дополнительное финансирование на ремонт дорог 23 муниципалитетов региона. Для этого отдали почти миллиард рублей. Всего в 2021 году на ремонт дорог потратили 6 миллиардов.

На эти деньги удалось привести в порядок более 300 км дорожного полотна. Отметим, что в регионе проходит именно комплексный ремонт, то есть дорожники занимаются не только асфальтом, но благоустройством тротуаров, монтажом знаков ПДД, светофоров, остановок и т.д.

- Это средства, сэкономленные при проведении закупочных процедур. Губернатором края было принято решение направить их в муниципалитеты. Благодаря этому мы сможем дополнительно увеличить количество безопасных и комфортных дорог в наших городах и селах, - рассказали в миндортрансе Ставрополья.