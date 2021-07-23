В Ингушетии судят рецидивиста за двойное убийство 19-летней давности

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, что местный житель пойдет под суд за двойное убийство, которое он совершил 19 лет назад. Он купил поддельный паспорт и смог сбежать от полиции в другую республику.

- По версии следствия, злоумышленник 27 августа 2002 года в селе Пседах из огнестрельного оружия из-за неприязненных отношений расстрелял двух односельчан - отца и сына, - рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре уточнили, что мужчина пошел на страшное дело из-за конфликта на почве любви. Его младший брат хотел жениться на девушке, поэтому похитил ее. Она отказалась от предложения и вернулась в семью - к отцу и брату, которые в результате погибли. Мужчина решил не церемониться и отомстить за отказ девушки его родственнику. В итоге младший брат в тюрьме, а к нему скоро присоединиться и старший.

Его смогли задержать только в марте 2021 года. Помимо убийства, он привлекался за незаконный оборот и хранение огнестрельного оружия.