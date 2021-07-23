Город Буйнакск в Дагестане до сих пор страдает от нехватки воды

Власти Дагестана признали, что ситуация с водоснабжением Буйнакска все еще критическая. Воды банально не хватает - некоторые районы города выживают благодаря скважинам, но большая часть населения живут практически без воды.

- В связи с установившейся аномально жаркой погодой, город вновь начал испытывать проблемы с водоснабжением. Если вода, добываемая с артезианских скважин хоть как-то удовлетворяет нужды горожан, проживающих в микрорайоне "Дружба", то в других районах города положение критическое. По городу работают 12 водовозов, привлекаются и частные водовозы. Особенно это касается участков, подпитываемых манасаульской водой, - заявил в обращении градоначальник Исламудин Нургудаева.

Напомним, в январе 2021 года больше трехсот жителей Буйнакска отравились некачественной питьевой водой. После множества обращений в городскую больницу с одинаковыми симптомами, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из всех трех городских источников. В результате оказалось, что именно вода являлась причиной массового отравления.