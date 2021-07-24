На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 293 человека

Еще 7 человек скончались за вчерашний день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом горожан. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился у 293 человек.

Число зараженных достигло 62439. За сутки выздоровели 73 пациента. Жертвами болезни стали 7 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1834.

- Победить пандемию поможет вакцинация. Запасы вакцины регулярно пополняются. Прививка бесплатна и доступна для всех. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.