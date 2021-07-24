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Общество24 июля 2021 9:23

В Ставрополе появился баннер в поддержку олимпийца Евгения Кузнецова

Спортсмен отправился в Токио, он выступает на Олимпиаде в составе российской сборной
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Ставропольцы поддерживают нашего прославленного олимпийского спортсмена, прыгуна в воду Евгения Кузнецова.

Так, накануне в краевом центре появился баннер в поддержку олимпийца. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграме губернатор региона.

- Женя отправился в Токио, он выступает на Олимпиаде в составе российской сборной. «Держим кулаки» за наших спортсменов и за нашего земляка! Россия – вперед! – призвал Владимир Владимиров.

31-летний Евгений Кузнецов - российский прыгун в воду. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Он - чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, 13-кратный чемпион Европы.