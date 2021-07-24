В Махачкале в страшной аварии скончались водитель с пассажиркой

Инцидент произошел 23 июля 2021 года, около 16:40, на автодороге «Астрахань-Махачкала». Там водитель автомобиля «Range Rover», 35-летний житель Махачкалы не справился с управлением, машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и его пассажирка, от полученных травм скончались на месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Кстати, примерно за 10 минут до происшествия, водитель этой иномарки не подчинился законным требованиям полицейского об остановке и продолжил движение, где по пути следования, камерами автоматической фото-видеофиксации была зафиксирована скорость 230км/ч.

По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 14 по 24 июля на наиболее аварийно-опасных участках трасс проходит операция «Скорость».

Так, с помощью скрытых патрулей ДПС, не обозначенных цветографической окраской, и ручных скоростомеров «Бинар» за 8 дней правоохранители привлекли к административной ответственности более 1000 нарушителей, из них почти 400 водителей превысили установленную норму на более чем 60 километров в час, либо совершили это деяние повторно. Им грозит лишение права управления сроком до 1 года.