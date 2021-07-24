Отец Алексея Сафонова рассказал, почему сын не оформлял отношения с гражданской женой

Николай Сафонов – отец задержанного на днях полковника Алексей Сафонова. В беседе с сайтом stav.kp.ru он рассказал, что знаменитый особняк, который прогремел на всю страну, построила гражданская жена Алена. Женщина занимается бизнесом — торговлей.

Ее родители, по словам Николая Александровича, тоже бизнесмены.

- Алексей въехал в уже готовый дом. Невестка, несмотря на 8 месяц беременности, полна решимости доказать в суде, что имущество — честно нажитое. О «царском» убранстве Николай Александрович шутит, что у каждого свои представления о красоте, а материальная ценность интерьера сильно преувеличена, в частности, «золотой унитаз» действительно купили за 23 тысячи рублей.

Известно, что особняк Алексея Сафонова в 2013 году был оформлен на его гражданскую супругу. У супружеской пары воспитывались двое детей. Через месяц родится третий.

Почему сын не оформлял отношения с гражданской женой, Николай Александрович не знает. Объясняет, что в личную жизнь Алексея он не лез, с невесткой общался редко.

И даже о том, что она на 8 месяце, узнал, когда приехал ее поддержать после ареста.

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