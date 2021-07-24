Ставропольский баскетболист в составе сборной России обыграл китайцев в Токио

Фото: Инстаграм Дмитрия Ворошилова

В Токио стартовали Олимпийские игры. 24 июля сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу над командой из Китая со счетом 21:13.

В составе нашей сборной играет Илья Карпенков. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

- Илья родился в Минеральных Водах, а первые шаги спортивной карьеры начал делать в пятигорской СДЮШОР №1 у тренера Надежды Луценко, - рассказал он на своей странице в Инстаграм.

Кстати, мама Ильи выступала за пятигорскую баскетбольную команду «Машук-Пятигорск». Следующую встречу россияне проведут сегодня 24 июля с национальной командой Нидерландов. Начало — в 16:00 мск.

Напомним, что официально Ставропольский край будет представлять только Евгений Кузнецов, который возглавил сборную России по прыжкам в воду.

А вот еще два делегата от Кавказских Минеральных Вод будут представлять другие регионы. Это - уроженец Пятигорска Ярослав Подлесных, который пробился в волейбольную дружину из московского «Динамо» и 24-летний мастер спорта международного класса, минераловодец Илья Карпенков. Он представляет Свердловскую область, выступая в баскетбольном турнире.