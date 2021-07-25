В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Ставропольском крае за стуки от коронавируса скончались семь человек. Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Владимир Владимиров, выразив соболезнование близким умерших.

По данным главы региона, за все время пандемии от коронавирусной инфекции в крае скончался 1841 человек.

Также за сутки выявлены новые случаи заражения. Инфекцию обнаружили еще у 299 человек. За все время пандемии коронавирус выявили у 62728 человек. Выздоровели 56 001 (+97 за сутки).

Губернатор напомнил о важности соблюдения мер профилактики инфекции, а также о вакцинации.

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики тоже важно помнить, - сказал Владимиров.