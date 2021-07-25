Обоймы с патронами изъяты у задержанного по делу об убийстве замначальника угрозыска Ставрополя

Подозреваемый в убийстве замначальника угрозыска Ставрополя доставлен в СУ СКР по СК. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

У 28-летнего задержанного по подозрению в убийстве замначальника уголовного розыска по Ставрополю Руслана Абовяна обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

В ведомстве отметили, что подозреваемый был доставлен к следователю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. С ним проводятся следственные действия.

Следствие готовит документы для ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения.

- Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

Напомним, замначальника уголовного розыска в Ставрополе Руслан Абовян был убит в 23:40, 23 июля, на улице Южный обход Ставрополя. Неизвестный несколько раз выстрелил в заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по Ставрополю и скрылся на автомобиле «Ваз-2109» серебристого цвета.

Был объявлен план «Перехват» и возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июля в Андроповском районе был задержан подозреваемый в убийстве полицейского. Он прятался в заброшенных постройках.