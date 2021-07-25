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Общество25 июля 2021 10:47

Ставропольские спасатели за полгода сохранили 222 человеческие жизни

В службу спасения за это время поступило около 220 тысяч звонков
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские спасатели за первое полугодие 2021 года смогли сохранить 222 человеческие жизни и сохранить ценности более чем на 20 млн рублей. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

- Благодаря профессионализму и слаженности работы ставропольских спасателей удалось сохранить 222 человеческих жизни и материальных ценностей на сумму свыше 20 млн рублей. Всего же ставропольские спасатели привлекались на происшествия и городские мероприятия около 2 тысяч раз, - сообщил в пресс-службе горадминистрации.

За полгода в службу спасения поступило около 220 тысяч звонков, отработано более 63 тысяч заявок.