Землю из Шотландии развеют на месте погребения Лермонтова в Пятигорске

В Пятигорске в день гибели Михаила Юрьевича Лермонтова над местом его первоначального захоронения будет развеяна горсть земли из Шотландии. Землю с родины его предков привезли специально к памятной дате.

Также 27 июля пройдет ряд мероприятий, приуроченных памятной дате.

Так, в этот день на территории усадьбы музея откроется выставка последних поступлений, которая будет бесплатной для гостей. Помимо этого, в Лазаревском храме состоится заупокойная служба.

Намечена и концертная программа. Запланировано выступление пятигорского театра поэзии «Кредо», исполнительницы романсов Юлии Снежиной и золотого тенора России Евгения Южина.

- Концерт начнется в 17.00 – час, когда остановилось сердце поэта, - сообщили в управлении по информполитике Правительства СК.

Билеты продаются в кассе музея.