Учитель рисования и технологии из школы в Степном вошла в число лучших педагогов Ставрополья

Евгения Маматова вошла в двадцатку лучших учителей Ставрополья. Фото: администрация Степновского округа.

Учитель рисования и технологии школы №1 села Степного Евгения Маматова стала победителем регионального конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году.

Педагог неоднократно становилась лауреатом и победителем муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. В этом году она заняла второе место в Международном педагогическом конкурсе «Лучшие портфолио учителя».

- Она возглавляет кружок «Зеленый мир», который в этом году занял первое место в рамках слета юных экологов Ставрополья в номинации «Хроники юннатских дел», - сообщили в управлении по информполитике Правительства СК.

В этом году в крае лучшими признаны 20 учителей, они получат премии в размере 200 тысяч рублей.