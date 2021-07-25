На Ставрополье с 1 августа начнутся экскурсии на оленью ферму

Экскурсии на оленью ферму стартуют через неделю. Фото: администрация Андроповского округа.

В Андроповском районе Ставропольского края с 1 августа начнутся экскурсии на оленью ферму. 100 европейских оленей привезли в регион из Калининградской области год назад. Сегодня на ферме живут уже 265 особей, самочки дважды за год приносили потомство.

Помимо оленей в контактном зоопарке живут маралы, лани, косули, африканские страусы, цесарки, фазаны. В скором времени на ферму привезут павлинов.

Как отметили в управлении по информполитике Правительства Ставропольского края, экскурсии с гидом будут проводиться в отведенные часы, а в конце тура гостей угостят чаем и блинами с медом.

К слову, для туристов в хозяйстве строятся гостиница, экодомики, спа-комплекс и ресторан.