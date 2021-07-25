Новые веранды появятся в пяти дестадах Невинномысска

Новые веранды появятся в садах города. Фото: администрация Невинномысска.

В пяти детских садах Невинномысска обустроят веранды. Так, обустройство веранд уже начато в дошкольных учреждениях № 18, 22, 42, 48 и 49. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Невинномысска Михаил Миненков.

- Лето – не время для отдыха! Как говорится «готовь сани …». Поэтому в самом разгаре работы по созданию комфортных, современных и безопасных условий для воспитания наших детей. Мы разыграли контракт и приступили к обустройству веранд в детских садах № 18, 22, 42, 48, 49, - сообщил Миненков.

Веранды изготовят из дерева, и они будут полностью соответствовать санитарным нормам и правилам. К беседкам планируется обеспечить подходы, выполненные из прорезиненной плитки.

Такие беседки менее травматичны, в них можно укрыться от жары летом, а зимой укрыться от непогоды. В целях безопасности веранды обработают специальным огнезащитным составом.

На данный момент уже проведен демонтаж существующих беседок, сварены каркасы.

На реализацию проекта выделено 1,7 млн рублей из бюджета Невинномысска.